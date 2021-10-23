أبرزها تساقط الشعر وورم بالقدمين.. علامات للإصابة بـ«كورونا» تظهر على الجلد

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انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين، اليوم السبت، تحت عنوان «شرم درما للأمراض الجلدية والتجميل» في مدينتي القاهرة وشرم الشيخ وسط حضور أكثر من ألفي طبيب وخبير في الأمراض الجلدية، من مصر والدول العربية وأوروبا، وكشف المؤتمر ضمن مناقشاته عن الأعراض التي تصاحب الإصابة بفيروس كورونا والتي تصيب الجلد والتي تعتبر مقدمات بالإصابة بالفيروس والتي قد تظهر قبل ظهور الأعراض الأخرى بما يعطى ناقوس خطر مبكرًا لاكتشاف الإصابة.

وقال الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المؤتمر، إنه مع ظهور كورونا وانتشارها، وجدت أعراض مصاحبة للإصابة بالفيروس، وهذه الأعراض قد تكون مقدمة للإصابة بفيروس كورونا، الشيء الذي يجعل كل شخص ينتبه للتغيرات الجلدية التي تظهر عليه ومنها: تساقط الشعر أو نشفان الشعر، وجود زرقة وبقع زرقاء في الجلد، ورم بالقدمين أو بقع حمراء أو ما يسمى النخالة الجلدية، كما أن الحزام الناري ووجود حرقان واحمرار بالجزء السفلى من الجسم ضمن العلامات القوية التي ناقشها المؤتمر، وحذر الأطباء من الإصابة بها وضرورة تحليل كورونا عند ظهور هذه الأعراض للوقاية والعلاج مبكرا من كورونا.

المؤتمر الدولي الخامس والعشرين، تحت عنوان «شرم درما للأمراض الجلدية والتجميل»

كما أكد الدكتور عاصم أن المؤتمر هذا العام شهد مشاركة كبيرة لآلاف الأطباء المتخصصين في الأمراض الجلدية والتجميل، حيث شهد مناقشات وأبحاثًا جادة وقيمة تم مناقشتها من خلال ورش العمل التي شهدت حضورا كبيرا ومشاركة من الدول العربية مثل العراق وليبيا، وذلك ثقة في المؤتمر والمشاركين فيه خاصة أنه يضم نخبة من استشاريي الأمراض الجلدية، حيث أكد المؤتمر هذا العام على ضرورة علاج بعض الأمراض مبكرا مثل حب الشباب، وذلك بعد تطور العلاجات المستخدمة وكذلك الأمراض الجلدية الأخرى، ومن توصيات المؤتمر ضرورة التباعد الاجتماعي بين طلاب المدارس والجامعات في المؤسسات التعليمية لمنع انتشار الأمراض الجلدية المعدية بالإضافة لأنه وقاية من الفيروسات التي تتسبب في مضاعفات وأعراض جلدية.

المؤتمر الدولي الخامس والعشرين، تحت عنوان «شرم درما للأمراض الجلدية والتجميل»

من جانبه أكد الدكتور شادي محمود أستاذ مساعد الأمراض الجلدية كلية الطب بجامعة الأزهر، أن المؤتمر الخامس والعشرين للجلدية والتجميل ينعقد بحضور خبراء أجانب بعد انقطاع عامين بسبب فيروس كورونا، حيث توجد مشاركة كبيرة من الأطباء من الخارج ثقة في الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من كورونا، والمؤتمر ينعقد على جزأين جزء في القاهرة وجزء في شرم الشيخ من خلال ورش عمل وتدريب الأطباء الشباب.

وأكد الدكتور شادي أن انعقاد المؤتمر، والمشاركة الكثيفة للأطباء، يأتي انعكاسًا لما تشهده مصر من تطور في علاج وجراحات الجلدية والتجميل وزراعة الشعر كما أن المؤتمر شهد جلسات مهمة حول علاج الصدفية والبهاق من خلال التقييم واستخدام أكثر من طريقة للعلاج منها العلاج البيولوجي.

وأضاف الدكتور شادي أن على هامش المؤتمر هناك دورات تدريبية للأطباء وذلك لصقل مهارات وخبرات الأطباء وبما يقلل الأخطاء الطبية وهو أمر وارد ويحدث في عمليات التجميل ولكن التدريب المستمر يقلل الأخطاء ويزيد مهارات الأطباء ومصر حققت تقدما كبيرا في مجال جراحات التجميل والأمراض الجلدية وهذا واضح من المشاركة الكثيفة للأطباء من العراق وليبيا.

كما تحدث عن أمراض الشتاء وهي أمر شائع بكثافة، ولذلك يجب ترطيب الجلد لوضع المرطبات واستخدام المياه لمنع جفاف الجلد وعدم حدوث إكزيما والتي تستلزم العلاج لمدد طويلة والأفضل الوقاية من العلاج.