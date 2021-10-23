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مدرب برشلونة "كومان": علينا التحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ريال مدريد

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وسط حضور جماهيري متوقع يصل لـ99 ألف مشجع

مدرب برشلونة

طالب رونالد كومان مدرب فريق برشلونة، الجمهور بالوقوف خلف الفريق الذي قدّم بداية دون المستوى هذا الموسم.

كما طالب "كومان" لاعبيه بالتحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ضيفه ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

ويستضيف ملعب كامب نو في برشلونة، القمة بين الغريمين الكبيرين، وسط حضور جماهيري كامل (99 ألف مشجع) بعد إلغاء القيود الوقائية للحد من تفشي .

ويدرك "كومان" جيدًا، الذي فاز فريقه في 4 من ثماني مباريات خاضها في الدوري المحلي هذا الموسم، حجم المزية التي يتمتع بها برشلونة في اللعب على أرضه ووسط حضور جماهيري كامل في مواجهة الغريم الأكبر.

وقال "كومان" في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "انتصرنا في مباراتين متتاليتين والأجواء أفضل كثيرًا؛ لذا فنحن بحاجة لدعم جمهورنا، الأحد، في مواجهة ريال مدريد، نحتاج لحضور جماهيري كامل وعلينا إسعاد جماهيرنا".

وأضاف المدرب الهولندي قوله: "نحن في غاية الحماس، ونتطلع للقاء الأحد، وأبلغت اللاعبين بضرورة الاستمتاع بالأجواء في كامب نو، لا توجد ضغوط إضافية وعلينا الانطلاق وعدم الخوف".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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