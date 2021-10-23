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السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة " الخضراء"

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السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء" السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة " الخضراء"
أكد أنها مؤشر على تقدم ومستقبلها.. ودليل على إدراك الفرص الاقتصادية

السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة

رحّب سفير بريطانيا لدى المملكة الرئيس المعين لمؤتمر كوب 26 للأمم المتحدة "ألوك شارما"، بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

وقدّم السفير البريطاني الشكر لسمو ولي العهد على عمله في مبادرة "السعودية الخضراء"؛ مشيرًا إلى أنها مؤشر واضح على تقدم المملكة ومستقبلها؛ وذلك خلال زيارته للرياض في يوليو لمناقشة الطموح قبل قمة المناخ COP26.

وذكر أن الإعلان يُبرز إدراك المملكة للفرص الاقتصادية والنمو المرتفع، والقطاعات الخضراء للعمالة المرتفعة؛ حيث إن المملكة تلعب دورًا مهمًّا في حل مشكلة تغير المناخ، متمنيًا أن يحفز هذا الالتزام الطموح من الآخرين قبل قمة المناخ COP26.

وأعرَبَ الرئيس المعين لمؤتمر كوب 26 للأمم المتحدة "ألوك شارما" عن تطلعه إلى رؤية مزيد من التحديد الكمي للإسهامات المحددة وطنيًّا المعدلة للمملكة، الذي جرى الإعلان عنه، والعمل مع المملكة في مؤتمر الأطراف لتأمين نتيجةٍ تُبقي 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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