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الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

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الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

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نظم الجناح المصري بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ممثلا في الهيئة المصرية العامة للكتاب، أمس حفل استقبال استضاف ممثلى الدول المشاركة بالمعرض، حيث كان في استقبالهم د. هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه د. أحمد بهى الدين العساسى.

أقيم حفل الاستقبال بهدف تحقيق التبادل الثقافي بين والدول المختلفة، والعمل على دعم العلاقات الثقافية بين مصر ودول إفريقيا، وكذلك دول أمريكا اللاتينية، وأيضا بهدف الترويج لحركة الترجمة العكسية حيث تعمل الهيئة المصرية العامة للكتاب على تنفيذ برنامج للترجمة العكسية من اللغات العربية إلى اللغات الأجنبية المختلفة والعكس.

كما استقبل د. هيثم الحاج على الجانب اليوناني لتنسيق مشاركة اليونان كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ٥٣ والمقرر اقامتها في ٢٦ يناير ٢٠٢٢.

وقد حضر الحفل ممثلو عدة دول منها الأرجنتين ،وأسبانيا، واليونان، والدول العربية المشاركة، ومن الدول الإفريقية رواندا، وغانا ونيجيريا، ومن الدول المهتمة ببرنامج الترجمة العكسية إيطاليا، وبولندا، وايرلندا.

المصرى اليوم

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