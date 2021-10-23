غادة إبراهيم تتصدى للتنمر في أحدث أفلامها «راضي»

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انضمت الفنانه غادة إبراهيم، لأسرة فيلم راضى الذي من المقرر تصويره شهر نوفمبر القادم ويعقد المخرج محمود المصرى جلسات مكثفة من أجل الانتهاء من باقى تحضيرات العمل ،وتجسد «غادة» شخصية طبيبة نفسية.

وأعربت «غادة» عن سعادتها للانضمام لإسرة فيلم «راضى» الذي يناقش ظاهرة سخيفة وهى التنمر على الغير.

وقالت «غادة» الفيلم يحمل رسائل ومعانى كثيرة تجاه التنمر والحد منه.

وأكدت «غادة» أن التنمر يؤثر على العلاقات العاطفية والاجتماعية التي يتسبب بها التنمر على الاخرين وإيجاد صعوبة في الحصول على الصداقات،إنخافض إحترام الذات والنفس،الشعور بالغصب والمرارة، والعجز، والضعف، والاحباط، والعزلةممن يؤدى إلى التفكير في الانتحار بسبب الاصابة بالاكتئاب.

وابتعدت «غادة إبراهيم» عن الوسط الفني منذ 5 سنوات، حيث كان آخر أعمالها، مسرحية «على فين يا بلد»، والتي جسدت خلالها دور أم الشهيد مينا دانيال، كما شاركت في نفس العام، في مسلسل «ابن موت»، بطولة خالد النبوي، وعلا غانم، ومحمد نجاتي، وسميرة عبدالعزيز، وهيدي كرم، ومحمد لطفي، وإخراج سمير سيف.

جدير بالذكر أن أخر أعمال «غادة إبراهيم» مسلسل إذاعي «عروسة النيل» تم عرضه في رمضان الماضى بطولة علا رامى والعمل من إخراج نانيس أبوزيد.

فيلم راضي تدور أحداثه في إطار إجتماعي ويحمل العديد من التشويق والإثارة حول شاب يتم التنمر عليه من خلال بعض الأشخاص وعندما يتقدم للعمل بإحدى الشركات يتم التنمر عليه من موظف التنمية البشرية، ولكن السكرتيرة التي تقوم بدورها الفنانة «عزيزة» هي التي تساعد راضي في الحصول على الوظيفة.

راضى فكرة أحمد حمدى،سيناريو وحوار إسماعيل فارس ومن إخراج محمود المصرى.