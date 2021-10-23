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يأمل منظمو مونديال قطر 2022 في قدوم مليون ومئتي ألف زائر إلى قطر لاشتضافتهم في سلسلة فنادقها ومن خلال حلول أخرى "مبتكرة ومؤقتة".

وقالت فاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية لادارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث:نأمل في أن يحضر خلال بطولة كأس العالم أكثر من مليون و200 ألف زائر من حول العالم. لن يكونوا في الوقت عينه في البلاد، إذ يمتد هذا الحدث على مدى 28 يوما.

وتستضيف قطر المونديال الأول في الشرق الأوسط بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

وعن كيفية التوصل إلى هذا الرقم، قالت النعيمي: "هناك أكثر من عنصر مثل بيانات النسخ السابقة من كأس العالم، الموقع الجغرافي لقطر القريب من دول كثيرة، ولوصول الناقل الرسمي الطيران القطري إلى 190 وجهة مباشرة، ما سيخلق لفيفا (الاتحاد الدولي) أسواق جماهيرية جديدة".

وعن كيفية استضافة هذا الكم من الزائرين، قالت النعيمي إنه بالإضافة إلى الفنادق: "فكرنا في حلول مبتكرة ومؤقتة، مثل القوارب الضخمة العائمة، قرى المشجعين ذات الطابع العربي الصحراوي التي تمنح تجربة مختلفة وتوفر عددا كبيرا من حجم الغرف المستأجرة في الفنادق".

وكشفت أن "خطط السكن الكاملة ستكون متاحة في وقت قريب للجماهير التي تبدأ التفكير بالسكن عادة بعد البدء بإصدار التذاكر مطلع العام 2022".

وأضافت أن مبادرة "كن أنت المستضيف" والتي تفتح أبواب القطريين والمقيمين الأجانب أمام الزائرين "هي فرصة ليتعرف المشجعون على ثقافة البلد. نحن شعب مضياف. ستطبق في المونديال وفي كأس العرب أيضا".

وأشارت إلى إجراءات من أجل تسهيل قدوم المشجعين، بحيث تكون "بطاقة المشجع (فان آي دي) بمثابة التأشيرة لدخول البلد".

ويكرر المنظمون إتاحة الفرصة النادرة للمشجعين في متابعة أكثر من مباراة بيوم واحد "أقصر مسافة بين ملعبين هي خمسة كيلومترات والأبعد بحدود 55 كلم وجميعها متصلة بالمترو".

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها وتاريخ منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، ولأول مرة أيضا ستقام البطولة في فصل الشتاء، في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.