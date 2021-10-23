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تعرف علي جدول توزيع التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوي
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:13 مساءً
الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو)
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:13 مساءً
«الرعاية الصحية» تعلن جاهزية منشآتها بالأقصر خلال احتفالي «طريق الكباش» و«يوم المدن»
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:13 مساءً
3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:06 مساءً
"الزكاة": سيضاف حقل لتوريدات الجهة الحكومية الخاضعة للنسبة الأساسية
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:05 مساءً
وزير الخارجية يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية أوجه التعاون المشترك
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:05 مساءً
الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من بيروت وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:05 مساءً
«تعليم النواب» تناقش إنشاء مدارس جديدة لمواجهة الكثافات المرتفعة
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:00 مساءً
وزيرا التموين والتعاون الدولي يتفقدان مركز المناخ التمويني ببورسعيد
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السبت 30 أكتوبر 2021 04:59 مساءً
رئيس بنها يتفقد المستشفى الجامعي للإطمئنان على الخدمة الصحية (صور)
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السبت 30 أكتوبر 2021 04:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أردوغان يصدر تعليمات للخارجية لطرد سفراء 10 دول
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 23 أكتوبر 2021 04:48 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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