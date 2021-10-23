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مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية

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مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية

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نفى الدكتور جاد القاضى مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وصول غازات بركان لابالما السامة في إسبانيا إلى ، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن وصولها للإسكندرية غدا.

وأكد القاضى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن نسبة الغازات الموجودة فى مصر هى أقل من المعدل الطبيعى بـ١٠٪؜ ، ولا تشكل أى خطورة.

وأشار إلى أن كل خرائط توزيعات الضغط واتجاهات الرياح تشير إلى عدم تأثر مصر بغازات البركان وشمال أفريقيا، موضحا أن إيطاليا أقرب الدول الأوروبية إلى مصر هي الأقل تأثرا بالبركان في الدول الأوروبية.

المصرى اليوم

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