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اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد

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اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد

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سجلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة سعيد عبدالمنعم، رقما قياسيا بتنظيم 105 مباريات في يوم واحد، أمس الجمعة، وذلك بالتزامن مع انطلاق مسابقات كرة اليد المصغرة للبنين والبنات.

ونجح فريق عمل لجنة المسابقات في تنظيم هذا الكم الكبير من المباريات في يوم واحد، من خلال التنسيق مع اللجان الفرعية على مستوى المناطق.

وشهدت مباريات الجمعة انطلاق مسابقات كرة اليد المصغرة والتي بدأت بمنافسات 2010 بنين وبنات، بالتزامن مع إقامة مباريات دوري المحترفين للرجال، ومرتبط المحترفين 2004، ومنافسات الدرجة الأولى، ومسابقة 2008 ناشئات، و2010 ناشئين وناشئات.

وأشاد عبدالمنعم بالمجهود الكبير الذي بذله أعضاء اللجنة وفريق العمل على مدار الساعة، من خلال المتابعة اللحظية لكل المباريات، والتواصل المستمر مع مسؤولي المسابقات في الصالات المختلفة، للاطمئنان على سير العمل بشكل منتظم دون حدوث أي خلل في أي مباراة.

المصرى اليوم

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