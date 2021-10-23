القبض على مزارع أنهى حياة 3 من أقاربه بسبب الخلاف على أرض في سوهاج

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط مزارع بسوهاج، أطلق أعيرة نارية على 3 من أقاربه محدثًا إصابتهم التي أودت بحياتهم، بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية.

تلقى مركز دار السلام بسوهاج بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية بدائرة المركز ووفاة مدرس، ونجله «طالب»، ونجل شقيق الأول «طالب» إثر إصابتهم بأعيرة نارية قام عم الأول «مزارع» بإطلاقها عليهم من سلاح ناري، لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بذات القرية، أثناء تواجدهم بالأرض محل النزاع.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج، إلى تحديد مكان اختباء المتهم بمنطقة الزراعات المتاخمة للمنطقة الجبلية بدائرة مركز دار السلام، وباستهدافه تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن السلاح المستخدم «بندقية آلية» وعدد من الطلقات.