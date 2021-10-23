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تعرف علي جدول توزيع التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوي
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:13 مساءً
الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو)
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:13 مساءً
«الرعاية الصحية» تعلن جاهزية منشآتها بالأقصر خلال احتفالي «طريق الكباش» و«يوم المدن»
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:13 مساءً
3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:06 مساءً
"الزكاة": سيضاف حقل لتوريدات الجهة الحكومية الخاضعة للنسبة الأساسية
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:05 مساءً
وزير الخارجية يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية أوجه التعاون المشترك
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:05 مساءً
الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من بيروت وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:05 مساءً
«تعليم النواب» تناقش إنشاء مدارس جديدة لمواجهة الكثافات المرتفعة
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:00 مساءً
وزيرا التموين والتعاون الدولي يتفقدان مركز المناخ التمويني ببورسعيد
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السبت 30 أكتوبر 2021 04:59 مساءً
رئيس بنها يتفقد المستشفى الجامعي للإطمئنان على الخدمة الصحية (صور)
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السبت 30 أكتوبر 2021 04:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
حاكم جديد لولاية إيرانية يتلقى صفعة قوية على المنصة أثناء إلقائه كلمة أمام وزير الداخلية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 23 أكتوبر 2021 04:34 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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