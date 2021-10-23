شوشة: أهالي سيناء لهم دور كبير في نصر السادس من أكتوبر

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قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن لأهالي سيناء دور كبير في نصر السادس من أكتوبر، من خلال دعم القوات المسلحة في سبيل تحقيق النصر المجيد، حيث كانوا أقمارًا صناعية لنقل كل ما يدور داخل سيناء للقيادة المصرية.

وأضاف المحافظ - خلال الندوة الإستراتيجية عن حرب أكتوبر التي أقيمت علي هامش احتفال جامعة العريش بذكري انتصارات السادس من أكتوبر- أن مراحل حرب الاستنزاف هي التي مهدت لانتصارات السادس من أكتوبر.

ونقل المحافظ تحيات الرئيس لأهالى سيناء وتهنئتهم بمناسبة انتصارات أكتوبر، كما حيا القوات المسلحة المصرية درع الوطن، وحيا المجاهدين الذين أدوا دورهم البطولى من أجل تحرير سيناء .

وحيا المحافظ أرواح الشهداء الذين سالت دماءهم على أرص سيناء من أبناء القوات المسلحة وأهالى سيناء حتى تحقق النصر في أكتوبر وأدى إلى تحرير سيناء، وطالب المحافظ أبناء سيناء باستلهام روح أكتوبر في تنمية وتعمير سيناء والعمل على الحفاظ عليها، وأن يكونوا يدا واحدة لدفع أي خطر يهدد سيناء والوطن الأم مصر .

من جانبه، قدم الدكتور ، حسن عبد المنعم الدمرادش رئيس الجامعة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبـة الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد رئيس الجامعة، على أن نصر أكتوبر المجيد سيظل شاهدًا عبر التاريخ على نجاح قواتنا المسلحة الباسلة فى استرداد الأرض والكرامة، وتقديم أروع الأمثلة فى التضحيات والبطولة، حيث انهم رجال صنعوا تاريخ مصر، متمنيًا لمصرنا الحبيبة التقدم والرقي ، لافتًأ إلي أن أبناء سيناء شريك في نصر أكتوبر المجيد.

تضمن الحفل عدد من الفقرات الثقافية والفنية والشعرية والموسيقي العربية المتنوعة لفرق جامعة العريش، كما تضمن الحفل تكريم اسم الشهيد عمرو شكري والشهيد حسام سليمان.