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كارتيرون يتابع لقاء زمالك 2001 والبنك الأهلي بدوري الجمهورية

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كارتيرون يتابع لقاء زمالك 2001 والبنك الأهلي بدوري الجمهورية كارتيرون يتابع لقاء زمالك 2001 والبنك الأهلي بدوري الجمهورية

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي على متابعة مباراة فريق الناشئين مواليد 2001 أمام البنك الأهلي والمقامة بين الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الجمهورية، للوقوف على مستوى اللاعبين المتواجدين مع الفريق الأول.

وشهدت المباراة حضور أفراد الجهاز الفني حيث حضر كل من البرتغالي فرناندو مخطط الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى وأحمد شعبان محلل الأداء والمترجم الخاص بالمدرب الفرنسي وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

ويتابع المدرب الفرنسي بشكل مستمر مباريات الناشئين داخل النادي من أجل اختيار أفضل العناصر المميزة منهم وتصعيدهم للفريق الأول، وفقا للإستراتيجية والخطة المتبعة.


كما شهدت المباراة تواجد الثلاثي عبدالله جمعة وحسام أشرف وحسام عبدالمجيد لاعبو الفريق الأول بالنادي.

المصرى اليوم

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