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موسيماني يطلب تقريرًا مفصلًا عن تطور إصابة «الشناوي»

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موسيماني يطلب تقريرًا مفصلًا عن تطور إصابة «الشناوي» موسيماني يطلب تقريرًا مفصلًا عن تطور إصابة «الشناوي»

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طلب المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من الجهاز الطبى بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة تقريرًا مفصلًا عن تطورات الحالة الطبية للحارس الدولى محمد الشناوى الذي يغيب عن مباريات الفريق الأخيرة، فضلًا عن غيابه عن مباراة الإسماعيلى المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

كان محمد الشناوى تعرض لإصابة مزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الوطنى في مواجهة ليبيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، ويجرى الجهاز الطبى محاولات مكثفة من أجل عودة الحارس إلى التشكيل الأساسى.

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع الحرس الوطني بطل النيجر، مساء اليوم، على استاد السلام، في إطار مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المصرى اليوم

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