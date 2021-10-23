تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بطل النيجر

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يستضيف النادي الأهلي نظيره الحرس الجمهوري بطل النيجر، في مباراة إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2021- 2022، على ملعب استاد السلام «الأهلي».

وحسم التعادل 1-1 نتيجة مباراة الذهاب في النيجر، ويكفي الأهلي التعادل السلبي لضمان التأهل لدور المجموعات.

تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة:

حراسة المرمى: على لطفي.

الدفاع: على معلول، بدر بانون،، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، مجدي أفشة، كهربا، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.