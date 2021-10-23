تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بطل النيجر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
يستضيف النادي الأهلي نظيره الحرس الجمهوري بطل النيجر، في مباراة إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2021- 2022، على ملعب استاد السلام «الأهلي».
وحسم التعادل 1-1 نتيجة مباراة الذهاب في النيجر، ويكفي الأهلي التعادل السلبي لضمان التأهل لدور المجموعات.
تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة:
حراسة المرمى: على لطفي.
الدفاع: على معلول، بدر بانون،، أيمن أشرف، أكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، مجدي أفشة، كهربا، طاهر محمد طاهر.
الهجوم: محمد شريف.