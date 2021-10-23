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نجم ريال مدريد السابق لـ«المصري اليوم» : الكلاسيكو دائمًا مُعقد.. ورحيل ميسي يُدمر برشلونة

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نجم ريال مدريد السابق لـ«المصري اليوم» : الكلاسيكو دائمًا مُعقد.. ورحيل ميسي يُدمر برشلونة نجم ريال مدريد السابق لـ«المصري اليوم» : الكلاسيكو دائمًا مُعقد.. ورحيل ميسي يُدمر برشلونة

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أكد بريدراج ميجاتوفيتش نجم هجوم فريق ريال مدريد السابق، أنه لا يوجد مُرشح أوفر حظاً للفوز في مباراة "الكلاسيكو" المُرتقب بين برشلونة وريال مدريد، الأحد المُقبل، على ملعب "كامب نو".

ويستضيف ملعب الكامب نو مواجهة الكلاسيكو بين البلوجرانا واللوس بلانكوس، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).

وقال ميجاتوفيتش في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الجمعة: «برشلونة وريال مدريد لديهما دائما فرق رائعة ولاعبين غير عاديين. صحيح أنهم لم يقدموا أفضل ما لديهم كما كنا معتادون، وكلاهما يُعاني من عدم الاستقرار في النتائج، لكن تظل مباريات الكلاسيكو دومًا خارج التوقعات».

أضاف: «الكلاسيكو هي واحدة من المباريات التي يتطلع إليها عشاق كرة القدم، المباراة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات وأي فريق بإمكانه أن يحصل على نقاط الفوز، ولكن بالنسبة لي بالطبع أتمنى فوز ريال مدريد».

بريدراج ميجاتوفيتش

وعن غياب ميسي للمرة الأولى عن الكلاسيكو أوضح ميجاتوفيتش قائلاً: «بالتأكيد برشلونة سيتأثر كثيرًا بغياب ميسي، لأنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم وأسطورة بحق، فهو كان حاسمًا في مباريات الكلاسيكو، لذلك سيكون غيابه مؤثر للغاية على البرسا خلال المباراة».

ويتمتع ميجاتوفيتش صاحب الـ 52 عامًا بمسيرة رائعة، حيث سبق له ارتداء قمصان عدة أندية مثل بارتيزان بلجراد الصربي وفالنسيا، ريال مدريد الذي خاض معه 90 مباراة سجل خلالها 29 هدفًا، ثم انتقل إلى صفوف فيورنتينا وأخيرًا عاد إلى الليجا عبر بوابة ليفانتي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر والذي لعب مباراة أكثر، فيما يتواجد برشلونة عند المركز السابع برصيد 15 نقطة.

المصرى اليوم

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