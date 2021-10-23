مسؤول سعودي يوضح ملامح استراتيجية تحويل الرياض لمدينة مستدامة

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الرياض - مباشر: أكد فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن استراتيجية الرياض للاستدامة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم السبت.

وأوضح الرشيد، أن الاستراتيجية تشمل إطلاق أكثر من 68 مبادرة طموحة للاستدامة في خمسة قطاعات، وهي: الطاقة والتغيّر المناخي، وجودة الهواء، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، والتنوع الحيوي والمناطق الطبيعية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتستهدف الاستراتيجية خفض انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 50 بالمائة، بالإضافة إلى ضخ 346 مليار ريال (92 مليار دولار) في مبادرات ومشاريع الاستدامة للمدينة وتحفيز القطاع الخاص بفرص استثمارية.

جاء ذلك في حديث الرشيد خلال جلسة حوارية ضمن برنامج منتدى مبادرة السعودية الخضراء.

ونوّه، بجهود الهيئة في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، مشيرًا إلى مبادرات الاستدامة البيئية التي أُطلقت لدعم أهداف مبادرة السعودية الخضراء، على غرار استثمار 30 مليار ريال (8 مليار دولار) لرفع معدل المياه المعالجة من 11 إلى 100 بالمائة واستخدام كل قطرة ماء للريّ وتخضير العاصمة الرياض.

كما تشمل الاستراتيجية، استثمار ما يقارب 56 مليار ريال (15 مليار دولار) في مشاريع إدارة النفايات لتدوير النفايات كمواد أولية وإعادة استخدامها وتحويلها إلى طاقة بنسبة 94 بالمائة.

وأوضح الرشيد، أن هذه الاستراتيجية ستوفر على اقتصاد المدينة ما بين 40 إلى 65 مليار ريال (11 إلى 17.3 مليار دولار) نتيجة رفع مستوى كفاءة البنية التحتية وتخفيض استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض فاتورة الآثار الصحية جراء تحسّن الصحة العامة.

وحول الأثر الذي تُحققه مشاريع الهيئة الملكية لمدينة الرياض على نمط الحياة داخل المدينة، أشار الرشيد، إلى أنه عند الانتهاء من تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي يُعد أكبر مشروع نقل عام متكامل على مستوى العالم يُطور دفعة واحدة، تستهدف الهيئة الملكية رفع نسبة استخدام السكان لوسائل النقل العام في المدينة من 5 إلى 20 بالمائة عبر استثمارات تبلغ قيمتها 112.5 مليار ريال (30 مليار دولار).

كما تتضمن، رفع نسبة المركبات الكهربائية في المدينة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بتقليل عدد الرحلات اليومية بمعدل مليون رحلة، مما سينتج عنه تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 1.5 مليون طن سنويا.

وأفاد، بأن الهيئة تستثمر 30 مليار ريال (8 مليار دولار) في مشاريع ومبادرات لحماية البيئة، مشيرًا إلى منجزات مبادرة الرياض الخضراء، الذي يعد أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، كمساهم رئيس في مؤشر الأهداف المستدامة.

وتستهدف مبادرتا الرياض الخضراء والاستدامة البيئية للرياض زراعة ما مجموعه 15 مليون شجرة لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء من 1.7 إلى 28 مترًا مربعًا داخل النطاق الحضري بحلول عام 2030، مما سينتج عنه خفض درجة حرارة المدينة بمقدار 1.5 إلى 2 درجة مئوية، أي خفض درجة حرارة الوهج المنعكس من سطح الأرض بمقدار 8 إلى 15 درجة في مناطق التشجير المكثف.

كما سيتم توفير أكثر من 3,300 حديقة متفاوتة الحجم و43 حديقة كبرى في مدينة الرياض، بهدف تحسين أسلوب الحياة فيها.

وأكد الرشيد، أن الحدائق ستُسهم الحدائق في أنسنة العاصمة وتقوية علاقة السكان ببيئتهم وتحسين جودة الحياة، وستعزز انتماء سكان الرياض للمدينة وهويتها.

وتعليقًا على مشاريع الهيئة المتماشية مع أهداف الاستدامة في المملكة، قال الرشيد: "سيتم العمل على تحسين جودة الهواء وذلك بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50 بالمائة، واستثمار 30 مليار ريال (8 مليار دولار) لزيادة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 50 بالمائة".

ونوّه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض أن مشاريع الاستدامة التي تقوم عليها الهيئة في مدينة الرياض ستوفر 350 ألف فرصة وظيفية وتضيف 150 مليار ريال للاقتصاد المحلي.