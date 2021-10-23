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أعمال طه حسين والأبنودي والغيطاني بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

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أعمال طه حسين والأبنودي والغيطاني بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب أعمال طه حسين والأبنودي والغيطاني بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

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تشارك وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الوقت الحالي، بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والسبعين، والأولى بعد جائحة كورونا، والذي افتتحته وزيرة الدولة للثقافة الألمانية مونيكا جروترز، يوم الثلاثاء الماضي، وقد حضر الافتتاح د. هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، د. أحمد بهى الدين العساسى نائب رئيس الهيئة، أ. نانسى سمير مدير المكتب الفني بالهيئة. ويستمر المعرض حتى الأحد ٢٤ أكتوبر الجاري.

ويضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمعرض أحدث إصدارات الهيئة ومنها أعمال الشاعر صلاح عبدالصبور، واعمال الشاعر سيد حجاب، والشاعر عبدالرحمن الأبنودى.

وأعمال عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، واعمال عبدالرجمن الشرقاوي، وأعمال جمال الغيطانى. وموسوعة ثروت عكاشة فنون عصر النهضة، ملكات ، صناعة الفيلم للمخرج على بدر خان ٣ أجزاء، وموسوعة تاريخ السينما لأحمد الحضري وكذلك كلاسيكيات الأدب العربى المترجمة،وغيرها.. بالإضافة إلى كتب الأطفال.

ومن السلاسل التي تصدرها هيئة الكتاب سلسلة ما التي تخاطب الشباب بأقلام كبار الكتاب المتخصصين في المجالات العلمية والأدبية المختلفة وتعرفهم بها بشكل مبسط.

المصرى اليوم

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