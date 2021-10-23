محافظ مطروح ورئيس القابضة للمياه يضعان حجر أساس محطة النجيلة.. ويفتتحان 8 محطات تحلية

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وضع كلا من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء مهندس عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة، والتى تستهدف خدمة أهالى منطقة النجيلة بطاقة 3 ألف و500 متر مكعب يوم، بتكلفة 145 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة في التوسع في محطات تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المائية والتنموية للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، وكلا من النائب جمال الشورى والنائبة سحر عيد عضوى مجلس النواب وعدد من عمد ومشايخ مطروح واهالي النجيلة.

وافتتح محافظ مطروح، ورئيس الشركة القابضة، والوفد المرافق، عبر الفيديو كونفراس، محطات تحلية مياه البحر أولاد مرزوق، الزويدة، الفاخرى، الظافر، أبوزريبة، أوجرين، أبوسطيل، شماس، باجمالى طاقات إنتاجية 850 متر مكعب يوم، لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة، سيدى برانى، السلوم، ضمن توجيهات الدولة لخدمة المناطق الاكثر احتياجا.

كما تم افتتاح منفذ توزيع مياه الريفية توزيع (غراب الريفية)، كأول منفذ توزيع «غراب» يعمل بنظام الكهروميكانيك، من خلال عداد كهربائى مربوط بنظام الإسكادا، ويتم تحميل طاقات سيارات المياه بكمية 10 متر مكعب، دون وجود أي فاقد أثناء تحميل السيارات لتوزيعها على المواطنين وتوفير المياه في بعض المناطق ذات الطبيعية الجغرافية الخاصة بأطراف الشبكات.

وافتتح اللواء خالد شعيب، مراكز خدمة عملاء السلوم، حى الزهور، الحمام، لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم كافة خدمات التعاقدات وتلقى شكاوى المواطنين وسداد الفواتير.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لمحطات تحلية مياه البحر كأحد المحاور الاستراتيجية لتوفير الاحتياجات المائية للمحافظات الساحلية لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه تم افتتاح محطة «أولاد مرزوق» لخدمة أهالى المنطقة وتوابعها، بطاقة 100 متر مكعب يوم بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه، في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية 2030، حيث تم إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر بغرب مطروح منها محطة تحلية الزويدة بطاقة ١٠٠ متر مكعب يوم تخدم ألفان و٧٠٠ نسمة بتكلفة ١٠ مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه آبار الظافر بطاقة إنتاجية ١٠٠ متر مكعب يوم لتخدم قرابة ألف نسمة بتكلفة ١٠ ملايين جنيه بمنطقة الظافر وتوابعها، ومحطتى تحلية «ابو سطيل» و«الفاخرى» لخدمة أهالى سيدى برانى.

وأوضح أن الشركة حرصت على إنشاء مراكز خدمة عملاء جديدة، لخدمة أهالى مطروح وتوفير كافة الخدمات، حيث تم افتتاح مركز خدمة عملاء السلوم يخدم ١٠ آلاف مشترك بمدينة السلوم، ومركز خدمة عملاء الحمام ليخدم ٢١ ألف مشترك، ومركز خدمة عملاء حى الزهور ليخدم أكثر من ٥٢ ألف مشترك بالإضافة إلى عدد سكان مدينة مطروح ما يقارب نحو ١٦٠ ألف نسمة.

وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، أن الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية «شماس» تبلغ ٢٠٠ متر مكعب يوم، حيث تم اضافة ٥٠ متر مكعب يوم عن طريق الطاقة الشمسية، من خلال تعاون مركز بحوث الصحراء ومؤسسة مصر الخير مع الشركة القابضة، كما ساهمت مؤسسة سقيا الماء بإنشاء بئر مياه لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة.