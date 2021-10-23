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حالة الطقس غدًا.. أمطار وشبورة ورياح وانخفاض درجات الحرارة

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حالة الطقس غدًا.. أمطار وشبورة ورياح وانخفاض درجات الحرارة حالة الطقس غدًا.. أمطار وشبورة ورياح وانخفاض درجات الحرارة

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خلال حالة الطقس غدًا الأحد مع استمرار تكون الشبورة ونشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

تكون أعلي درجة حرارة متوقعة فى غدًا 34 درجة للعظمي، بينما تكون درجة الحرارة الأقل فى مصر 10 درجات للصغري.

يتوقع أن يكون الطقس غدًا الأحد حارا فى جنوب الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء.

ويكون الطقس فى القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدلاً.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس ليلاً لطيفًا فى أوله ومائلاً للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية خلال طقس الغد.

تتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر علي بعض الطرق المؤدية إلي القاهرة الكبري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتصل سرعتها إلي 15 عقدة فى شمال الصعيد.

وتكون درجة الرطوبة النسبية العظمي فى القاهرة 86، بينما تكون 30 درجة فى جنوب الصعيد.

يرتفع الموج فى البحر المتوسط إلي مترين إلا ربع، بينما يصل إلي مترين ونصف في البحر الأحمر، ويكون اتجاه الرياح فى البحرين شمالي غربي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة غدًا 26-18 درجة، وتكون درجات الحرارة فى الإسكندرية 26-20 درجة.

درجات الحرارة فى طنطا 26-18، بورسعيد 26-20، دمنهور 26-19، سيوة 27-14 درجة.

ويتوقع أن تكون فى بلطيم 26-19، شبين الكوم 26-18، مطروح 24-18، دمياط 26-20 درجة.

وتكون درجات الحرارة فى الإسماعيلية 27-17، الزقازيق 28-18، السويس 27-18، رفح 26-20 درجة.

ويتوقع أن تكون فى شرم الشيخ 29-23، الغردقة 29-22، كاترين 27-10، طابا 26-20، العريش 26-20.

وتكون في أسوان 33-21، أبو سمبل 33-20، إدفو 34-21، قنا 32-19، المنيا 28-19، الفيوم 28-19، أسيوط 29-18 درجة.

وتستطيع معرفة تفاصيل درجات الحرارة فى موقعك غدًا من خلال تقرير أحوال الطقس غدًا.

حالة الطقس غدًا فى مصر الأحد 24-10-2021

المصرى اليوم

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