افتتاح ملعب خماسي في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش

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افتتح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه سعدية محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، ملعب خماسي متعدد الأنشطة الرياضية في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بمدينة العريش، وذلك في إطار احتفال المحافظة بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ على الاهتمام برعاية الأيتام وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم، علاوة على توفير فرص تعليمهم وتقديم الأنشطة الترفيهية والرياضية المختلفة لهم.

وأشار المحافظ إلى أن الملعب الذي جري افتتاحه لممارسة كافة الانشطة الرياضية والالعاب الترويحية، لافتًا اللي قيام مديرية الشباب والرياضة باهداء الدار عدد من الادوات الرياضية من بينها كرات القدم والسرعة والمضرب بجانب تنس الطاولة.

بدورها أكدت سعدية محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، على قيام المحافظ بتفقد الدار، وتقديم الهدايا المتنوعة للاطفال الايتام بمناسبة ذكري انتصارات اكتوبر.

وأضاف كليب راشد، أن هناك تعاون بين مديرية الشباب والرياضة ودار الايتام فيما يتعلق بالشباب والرياضة، لافتًا إلى أن افتتاح الملعب يأتي في اطار هذا التعاون.