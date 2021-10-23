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بعد هجوم الكلاب على طفل.. أمانة تبوك للفِرَق: انتقِلوا فورًا للتخلص منها

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بعد هجوم الكلاب على طفل.. أمانة تبوك للفِرَق: انتقِلوا فورًا للتخلص منها بعد هجوم الكلاب على طفل.. أمانة تبوك للفِرَق: انتقِلوا فورًا للتخلص منها
"آل محفوظ" يوجه بتكثيف العمل للتعامل معها

بعد هجوم الكلاب على طفل.. أمانة تبوك للفِرَق: انتقِلوا فورًا للتخلص منها

وجّه أمين منطقة تبوك، المهندس درويش آل محفوظ، الفِرَق المختصة، بالانتقال فورًا إلى الموقع الذي شَهِدَ هجوم كلاب ضالة على طفل، وتكثيف العمل للتخلص من هذه الكلاب.

يأتي ذلك بعد تداول لطفل يتعرض لهجوم شرس من كلاب ضالة بحي البوادي في تبوك؛ حيث أنقذه شبان في اللحظة الأخيرة.

ووثق مقطع فيديو حالة الرعب التي عاش فيها الطفل وهو يحاول الهروب من كلاب مفترسة تنتظر الفرصة لتنهشه؛ حيث كلما حاول الهرب منها لحقت به؛ فيما تَمكن بعض الشبان من مطاردة الكلاب حتى ابتعدت عن الطفل.

وأعادت الواقعة للأذهان حادثة طفلة حي الواشلة بالرياض، التي نهشتها الكلاب الضالة في حادث مروع ومؤسف، وطالب الأهالي تعليقًا على الفيديو بضرورة إيجاد حل سريع للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء حفاظًا على أرواح أطفالهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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