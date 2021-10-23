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3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:06 مساءً
"الزكاة": سيضاف حقل لتوريدات الجهة الحكومية الخاضعة للنسبة الأساسية
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:05 مساءً
وزير الخارجية يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية أوجه التعاون المشترك
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:05 مساءً
الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من بيروت وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:05 مساءً
«تعليم النواب» تناقش إنشاء مدارس جديدة لمواجهة الكثافات المرتفعة
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السبت 30 أكتوبر 2021 05:00 مساءً
وزيرا التموين والتعاون الدولي يتفقدان مركز المناخ التمويني ببورسعيد
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السبت 30 أكتوبر 2021 04:59 مساءً
رئيس بنها يتفقد المستشفى الجامعي للإطمئنان على الخدمة الصحية (صور)
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السبت 30 أكتوبر 2021 04:59 مساءً
أحكام بالسجن لـ5 متهمين نقبوا عن الأثار أسفل مقر «القوى العاملة» بالإسكندرية
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السبت 30 أكتوبر 2021 04:59 مساءً
الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على برايتون بثنائية ومحمد صلاح يصنع
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السبت 30 أكتوبر 2021 04:59 مساءً
وزير الدفاع اللبناني: نعوّل على استمرار "يونيفيل" بمهامها
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السبت 30 أكتوبر 2021 04:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الدفاع الروسية تنشر لقطات من أول عملية إنزال جوي مشتركة للعسكريين الروس والمصريين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 23 أكتوبر 2021 04:05 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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