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رونالدو قبل مواجهة محمد صلاح : سأُخرس ألسنة المنتقدين

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رونالدو قبل مواجهة محمد صلاح : سأُخرس ألسنة المنتقدين رونالدو قبل مواجهة محمد صلاح : سأُخرس ألسنة المنتقدين

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تحدث كرستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الانجليزي، عن الانتقادات التي يتعرض لها والفريق مع تراجع النتائج الفترة الأخيرة، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال رونالدو في تصريحات لـ«سكاي سبورتس»: «أعرف متى يحتاج الفريق مساعدتي، ودوري هنا الفوز، وتسجيل الأهداف هي وظيفتي، والأشخاص الذين لا يريدون مشاهدة هذا لأنهم لا يحبونني، ولا أقلق بهذا الشأن، وسأخرس الألسنة وسأفوز بكل شيء».

وواصل النجم البرتغالي: أنا هنا للفوز، مانشتسر يونايتد لديه إمكانيات هائلة، لديهم لاعبون صغار وذو إمكانيات، وأنا هنا للمساعدة في بناء فريق جديد.

وأردف رونالدو: لا أحب أن أخسر، ربما أفكر بشكل خاطئ، لكن هذه هي طريقتي التي أحفز بها نفسي، وجعلتني ألعب لأهم الأندية في العالم.

وأختتم: ومع تقدمي في العمر، سأظل أعطي النادي 100% من مجهودي، وفي هذه الحياة سأتعلم من أخطائي لتحسين طريقة لعبي.

يذكر أن رونالدو أحرز 3 أهداف هذا الموسم مع اليونايتد في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ6 برصيد 14 نقطة، وليفربول في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

المصرى اليوم

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