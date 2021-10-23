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الليلة.. عرض أول حلقات «نقطة ضعف» على شاشة الحياة

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الليلة.. عرض أول حلقات «نقطة ضعف» على شاشة الحياة الليلة.. عرض أول حلقات «نقطة ضعف» على شاشة الحياة

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ينتظر السيناريست محمد ذو الفقار والنجم خالد سرحان، عرض أول حلقات قصة «لحظة ضعف»، الليلة عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، في تمام التاسعة مساءً.

قال السيناريست محمد ذو الفقار في تصريحاته خاصة لـ«المصري اليوم»: «القصة هي واحدة من قصص مسلسل ورا كل باب، إخراج منال الصيفي، بطولة خالد سرحان ورشا مهدي وحنان يوسف، أحمد كمال ابو ريه، غفران محمد».

وأضاف: «أحداث المسلسل تدور داخل أحدي الحارات الشعبية، حول شاب متزوج، محبوب في منطقته ومسؤول عن اسرة يعاني من الإدمان في لحظة ضعف الأمر الذي يتسبب في انهيار الأسرة، ويعرض كل واحد منهم لمشكلة وكارثة في حياته».

المصرى اليوم

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