تشيلسي ضد نورويتش سيتي: انتصار ساحق للبلوز بأقدام انجليزية خالصة

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سحق فريق تشيلسي ضيفه، نورويتش سيتي، بنتيجة 7-0 في مباراة ضمن الجولة التاسعة من البريميرليج.

ودخل متصدر الترتيب المباراة بمنتهى القوة وأنهى الشوط الأول متفوقًا بـ 3 أهداف عن طريق مايسون ماونت، هودسون أودوي ورييس جيمس.

وفي بداية الشوط الثاني سجل بن تشيلويل الهدف الرابع للبلوز، قبل أن يسجل الظهير الأيمن الإنجليزي، ماكس أرونز، هدفًا عكسيًا في مرماه لترتفع النتيجة إلى 5-0.

وزادت معاناة الضيوف بطرد المدافع بن جيبسون بعد 20 دقيقة من الشوط الثاني نتيجة حصوله على انذارين.

وسجل ماونت هدفه الثاني في المباراة نتيجة ركلة جزاء بسبب لمسة يد على لاعب الوسط ماثياس نورمان.

وأكمل ماونت الهاتريك في الدقيقة الأخيرة المباراة وبعد تمريرة من مواطنه، روبن لوفتس تشيك.

الفوز عزز من موقع تشيلسي في الصدارة برصيد 22 نقطة، في حين استمر نورويتش سيتي في قاع الترتيب برصيد نقطتين.

رجل المباراة:

سجل مايسون ماونت للمرة الأولى هذا الموسم، وحقق الهاتريك ليكون رجل المباراة بدون منازع بعد اداء كبير من لاعب الوسط الإنجليزي.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- تشيلسي لديهم 17 هدافًا مختلفًا في مختلف البطولات هذا الموسم (14 هداف مختلف في البريميرليج فقط)، أكثر من أي نادي أخر من البريميرليج.

- 14 هداف مختلف لتشيلسي بعد 9 جولات من بداية الموسم في البريميرليج هو أكبر عدد للهدافين المختلفين من جانب نادي بعد أول 9 جولات من موسم في عهد المسابقة (بإستبعاد الأهداف العكسية).

- تشيلسي هو أول نادي يسجل له 4 هدافين إنجليز مختلفين خلال مباراة في البريميرليج (بإستبعاد الأهداف العكسية) منذ بورنموث ضد هال سيتي في أكتوبر 2016.

- بن تشيلويل هو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية له مع تشيلسي في البريميرليج منذ إيدن هازارد في أكتوبر 2016، وأول إنجليزي يحقق ذلك مع البلوز في الدوري منذ فرانك لامبارد في فبراير 2013.

- مايسون ماونت هو اللاعب رقم 20 المختلف الذي يسجل هاتريك لـ تشيلسي في البريميرليج .. فقط أرسنال (21) لديه عدد لاعبين مختلفين أكثر على مستوى جميع الأندية في عهد المسابقة.