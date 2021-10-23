قتل وحرق وإخفاء الجثة وسط الرمال.. كشف ملابسات تغيب عامل في سوهاج

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، غموض اختفاء عامل في سوهاج، تبين من التحريات أن بائعا متجولا مدينا له بمبلغ مالي، واستدرج المجني عليه بدعوى السداد وأنهى حياته وأخفى الجثة وسط الرمال والأتربة بعد حرقها، ألقي القبض على المتهم واعترف بجريمته.

تلقى مركز جهينة بسوهاج بلاغًا من عامل مقيم بدائرة المركز، بغياب شقيقه «عامل» عن مسكنه.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج إلى أن وراء واقعة تغيبه «بائعا متجولا» مقيم بذات الناحية، وباستهدافه تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، لسابقة اقتراضه مبلغا ماليا من المجني عليه وقيامه بالتوقيع على إيصال أمانة وقيام المجني عليه بمطالبته برد المبلغ.

وأضاف أنه تواصل مع المجني عليه وطلب منه استقلال سيارة ربع نقل «ملك المتهم» بزعم سداد المبلغ المستحق عليه، ولدى وصولهما لأحد الطرق بدائرة المركز طلب من المجني عليه النزول من السيارة وأطلق عيارا ناريا من فرد محلي تجاهه ثم تعدى عليه بسكين حتى تأكد من مفارقته للحياة، وعقب ذلك استولى على إيصال الأمانة الخاص به وسكب سائل البنزين على الجثة وأضرم النيران بها، وقام بإخفائها بوضع الأتربة والرمال عليها، وأرشد المتهم عن مكان الجثة والسلاحين والسيارة المستخدمة في الواقعة.