أخبار عاجلة

3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان -
"الزكاة": سيضاف حقل لتوريدات الجهة الحكومية الخاضعة للنسبة الأساسية -
وزير الخارجية يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية أوجه التعاون المشترك -
الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من بيروت وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان -
«تعليم النواب» تناقش إنشاء مدارس جديدة لمواجهة الكثافات المرتفعة -
وزيرا التموين والتعاون الدولي يتفقدان مركز المناخ التمويني ببورسعيد -
رئيس بنها يتفقد المستشفى الجامعي للإطمئنان على الخدمة الصحية (صور) -
أحكام بالسجن لـ5 متهمين نقبوا عن الأثار أسفل مقر «القوى العاملة» بالإسكندرية -
الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على برايتون بثنائية ومحمد صلاح يصنع -
وزير الدفاع اللبناني: نعوّل على استمرار "يونيفيل" بمهامها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قتل وحرق وإخفاء الجثة وسط الرمال.. كشف ملابسات تغيب عامل في سوهاج

Print
قتل وحرق وإخفاء الجثة وسط الرمال.. كشف ملابسات تغيب عامل في سوهاج قتل وحرق وإخفاء الجثة وسط الرمال.. كشف ملابسات تغيب عامل في سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، غموض اختفاء عامل في سوهاج، تبين من التحريات أن بائعا متجولا مدينا له بمبلغ مالي، واستدرج المجني عليه بدعوى السداد وأنهى حياته وأخفى الجثة وسط الرمال والأتربة بعد حرقها، ألقي القبض على المتهم واعترف بجريمته.

تلقى مركز جهينة بسوهاج بلاغًا من عامل مقيم بدائرة المركز، بغياب شقيقه «عامل» عن مسكنه.
توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج إلى أن وراء واقعة تغيبه «بائعا متجولا» مقيم بذات الناحية، وباستهدافه تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، لسابقة اقتراضه مبلغا ماليا من المجني عليه وقيامه بالتوقيع على إيصال أمانة وقيام المجني عليه بمطالبته برد المبلغ.

وأضاف أنه تواصل مع المجني عليه وطلب منه استقلال سيارة ربع نقل «ملك المتهم» بزعم سداد المبلغ المستحق عليه، ولدى وصولهما لأحد الطرق بدائرة المركز طلب من المجني عليه النزول من السيارة وأطلق عيارا ناريا من فرد محلي تجاهه ثم تعدى عليه بسكين حتى تأكد من مفارقته للحياة، وعقب ذلك استولى على إيصال الأمانة الخاص به وسكب سائل البنزين على الجثة وأضرم النيران بها، وقام بإخفائها بوضع الأتربة والرمال عليها، وأرشد المتهم عن مكان الجثة والسلاحين والسيارة المستخدمة في الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بالشرقية

إصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بالشرقية

تعرف علي جدول توزيع التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوي

تعرف علي جدول توزيع التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوي

الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو)

الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو)

«الرعاية الصحية» تعلن جاهزية منشآتها بالأقصر خلال احتفالي «طريق الكباش» و«يوم المدن»

«الرعاية الصحية» تعلن جاهزية منشآتها بالأقصر خلال احتفالي «طريق الكباش» و«يوم المدن»