«ري المنيا» تعلن السيناريوهات المحتملة لسقوط ووصول مياه السيول

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أعلن المهندس عبدالحميد مصطفي البركاوي، وكيل وزارة الري بالمنيا، السيناريوهات المحتملة، والتوقيت المحتمل لسقوط الأمطار والسيول خلال الفترة من شهر أكتوبر حتى منتصف مايو من كل عام، بسبب التغيرات المناخية التي تؤدي إلى سقوط أمطار، وفقا لمؤشرات الأرصاد الجوية، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية، ومن المحتمل أن تؤثر تلك التغيرات في احتمال حدوث قطع لبعض الجسور، أو حدوث غرق للزراعات والمنازل.

واضاف «البركاوي» أن أجهزة المحافظة وضعت، برئاسة المحافظ اللواء أسامة القاضي، 3 مراحل لمواجهه الأزمة، أو سقوط السيول، «الأولي» وهي مرحلة معاينة المخرات وتجهيزات وتطهيرها للموسم، و«الثاني» مرحلة تلقي الإخطارات وتطبيق سيناريوهات المواجهة والتعامل مع الأحداث وتحريك المعدات وفريق العمل. و«الثالثة» إجراءات ما بعد الأزمة والمتعلقة بتحديد الآثار المترتبة على حدوث السيول، في المناطق الواقع بها، وحصر الأضرار وصيانة وترميم المنشات وتوثيق الأحداث من خلال تقرير يتضمن نقاط القوه والضعف والتوصيات المطلوب تنفيذها استعدادا لتكرار الأزمة.

وأكد انه تم توفير 45 معدة ثقيلة، مابين حفارات وبلدوزرات، وونش، وسيارات نقل، وكسحات، وقلابات، وونش ومولدات كهرباء، وماكينات لحام، منها 14 معدة بالادارة العامة للصيانة الوقائية، و10 معدات بالإدارة المركزية لإقليم صرف مصر الوسطي، 10 معدات بالمركز الرئيسي، 3 معدات بهندسة صرف مطاي، ومعدتين اثنين بري ملوي، و6 موزعة على مناطق شرق النيل .