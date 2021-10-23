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الذهب في اليوم السبت 23-10-2021

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أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 23-10-2021 الذهب في اليوم السبت 23-10-2021

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نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 23-10-2021، فى ظل العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية التى تستمر اليوم وغدًا.

سعر جرام الذهب اليوم في السبت 23-10-2021

تستعرض المصري اليوم الذهب في السعودية اليوم السبت 23-10-2021 مقومة بالريال السعودي والدولار.

وصل في السعودية عيار 24 إلى 216.05 ريال سعودي بما يعادل 57.61 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 21 إلى 189.05 ريال بما يعادل 50.41 دولار.

ووصل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 18 إلى 162.04 ريال بما يعادل 43.21 دولار.

وبلغ سعر بيع أونصة الذهب في السعودية إلى 6720.00 ريال بما يعادل 1792 دولار

ووصل سعر شراء أونصة الذهب اليوم فى السعودية 6723.75 ريال بما يعادل 1793 دولار

بلغ سعر كيلو الذهب في السعودية عيار 24 بلغ 216 ألفًا و54 ريال بما يعادل 57 ألفًا و614 دولار.

ووصل سعر جنيه الذهب عيار 21 (زنة 8 جرامات) اليوم في السعودية 1512.37 ريال بما يعادل 403.30 دولار.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 (أوقية) 6720.00 ريال بما يعادل 1792 دولار.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 أوقية 33 ألفًا 600 ريال بما يعادل 8960 دولار.

سعر سبيكة الذهب في السعودية10أوقية 67 ألفًا و200 ريال بما يعادل 17920 دولار.

أسعار الذهب عالميًا اليوم السبت

أغلقت أسعار الذهب عالميًا فى آخر أيام عمل البورصات العالمية الأسبوع الماضي على ارتفاع بالنسبة للتعاملات الآجلة والفورية.

وكان سعر الذهب ختام تعاملات أمس للعقود الفورية 1792.45 دولار بنسبة ارتفاع 0.53%.

ووصلت أسعار الذهب للعقود الآجلة فى ختام التعاملات أمس إلى 1793.35 دولار بنسبة ارتفاع 0.64%.

- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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