أخبار عاجلة

3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان -
"الزكاة": سيضاف حقل لتوريدات الجهة الحكومية الخاضعة للنسبة الأساسية -
وزير الخارجية يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية أوجه التعاون المشترك -
الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من بيروت وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان -
«تعليم النواب» تناقش إنشاء مدارس جديدة لمواجهة الكثافات المرتفعة -
وزيرا التموين والتعاون الدولي يتفقدان مركز المناخ التمويني ببورسعيد -
رئيس بنها يتفقد المستشفى الجامعي للإطمئنان على الخدمة الصحية (صور) -
أحكام بالسجن لـ5 متهمين نقبوا عن الأثار أسفل مقر «القوى العاملة» بالإسكندرية -
الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على برايتون بثنائية ومحمد صلاح يصنع -
وزير الدفاع اللبناني: نعوّل على استمرار "يونيفيل" بمهامها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

العثور على جثتي شابين أولاد عم مقتولين بطعنات في الدقهلية

Print
العثور على جثتي شابين أولاد عم مقتولين بطعنات في الدقهلية العثور على جثتي شابين أولاد عم مقتولين بطعنات في الدقهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر عدد من أهالي مدينة دكرنس في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، على جثتي شابين بهما طعنات متفرقة على طريق «دكرنس- شربين».

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بعثور عدد من الأهالي على جثتين لشخصين في الطريق بإتجاه شربين.

انتقل ضباط مباحث دكرنس إلى مكان الواقعة وتبين وجود جثتين بهما طعنات متفرقة بالجسم ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين أن الجثتين لشخصين أبناء عم من مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية أحدهما يدعى «محمود. م. م»، 35 سنة، ونجل عمه ويدعي «عمر.. م»، 20 سنة، وبهما طعنات متفرقة في الجسم.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفيين كانا في عزاء في أولاد صقر بمحافظة الشرقية مساء أمس، الساعة 6:30 مساء، واختفيا بعدها، ومن معاينة موقع العثور على الجثتين تبيت أن المتوفي الثاني، زحف حوالي 5 أمتار على بطنه بعد إصابته في منطقة خلف محكمة دكرنس الابتدائية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإخطار نيابة دكرنس للتحقيق والتى قررت نقل الجثتين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحهما وبيان سبب الوفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بالشرقية

إصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بالشرقية

تعرف علي جدول توزيع التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوي

تعرف علي جدول توزيع التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوي

الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو)

الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو)

«الرعاية الصحية» تعلن جاهزية منشآتها بالأقصر خلال احتفالي «طريق الكباش» و«يوم المدن»

«الرعاية الصحية» تعلن جاهزية منشآتها بالأقصر خلال احتفالي «طريق الكباش» و«يوم المدن»