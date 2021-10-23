العثور على جثتي شابين أولاد عم مقتولين بطعنات في الدقهلية

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عثر عدد من أهالي مدينة دكرنس في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، على جثتي شابين بهما طعنات متفرقة على طريق «دكرنس- شربين».

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بعثور عدد من الأهالي على جثتين لشخصين في الطريق بإتجاه شربين.

انتقل ضباط مباحث دكرنس إلى مكان الواقعة وتبين وجود جثتين بهما طعنات متفرقة بالجسم ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين أن الجثتين لشخصين أبناء عم من مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية أحدهما يدعى «محمود. م. م»، 35 سنة، ونجل عمه ويدعي «عمر.. م»، 20 سنة، وبهما طعنات متفرقة في الجسم.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفيين كانا في عزاء في أولاد صقر بمحافظة الشرقية مساء أمس، الساعة 6:30 مساء، واختفيا بعدها، ومن معاينة موقع العثور على الجثتين تبيت أن المتوفي الثاني، زحف حوالي 5 أمتار على بطنه بعد إصابته في منطقة خلف محكمة دكرنس الابتدائية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإخطار نيابة دكرنس للتحقيق والتى قررت نقل الجثتين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحهما وبيان سبب الوفاة.