وصف ناصر بـ«نبي الفقراء» وتألق بـ«الحلمية»..محطات من مشوار صلاح السعدني في ذكرى ميلاده

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يحتفل الفنان صلاح السعدني اليوم بعيد ميلاده الـ 78، الملقب بـ«عمدة الفن» المصري، نظراً لبراعته في تقديم شخصية العمدة سليمان بمسلسل «ليالي الحلمية» بأجزاءه الخمسة.

وتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي كواحد من من أبرز نجوم الدراما التليفزيونية، حيث إرتبط بالجمهور بالعديد من الأعمال التي عاشت مع الجمهور، فمن ينسى العدة سليمان في مسلسل «ليالي الحلمية»، والحاج عبدالقادر في «الناس في كفر عسكر»، وعباس العقاد في مسلسل «الباطنية» وحسن أرابيسك في مسلسل «أرابيسك».

وفي حوار مع «المصري اليوم» بعد ثورة يناير شكر«السعدني» القوات المسلحة أنها لم تعزل أحداً عن المشاركة في صياغة مستقبل الوطن وبل في حكمه.

ووصف السعدني الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بأنه «نبي الفقراء» حيث قال في الحوار نفسه: «عبدالناصر يكاد يكون نبى الفقراء في مصر، وأتذكر أنه عندما توفى لم يكن يملك سوى 4 بدل فصلها له عم إبراهيم ترزى منطقة الحسين، ولا أحد ينكر أن عبدالناصر عمل لصالح الغلابة ولم يكن ضعيفاً تجاه المال أو النساء، لكن على النقيض بدأت حالة الفساد بعد حرب 73 بعد الاتفاق مع الأمريكان عندما أولينا ظهورنا للعرب ولأفريقيا».



النجم القدير صلاح السعدني اعتاد الجمهور أن يتابعه سنويا أو بشكل منتظم، لكنه اختار الابتعاد عن الساحة الفنية، منذ تقديم آخر أعماله مسلسل «القاصرات» قبل ما يزيد عن 8 سنوات، تحاصره شائعات المرض، التي تحرص أسرته على نفيها باستمرار بنشر صور له مع أحفاده أو مع نجله، على السوشيال ميديا، يظهر خلالها في عنفوانه وتألقه، مُبهجا كما عودنا، محتفظا بابتسامته وطلته وخفة ظله المعهودة.

ربما عدم توافر النص المناسب لتلك النجومية والكاريزما التي يتمتع بها صلاح السعدنى، أبعده أيضا عن الشاشة، وعن جمهوره الذي لا يزال على عهده وحبه له، يترقب من حين لآخر عودة عمدة «ليالى الحلمية» «سليمان غانم»، وفنان الأرابيسك «حسن النعمانى»، و«نصر وهدان القط» مدرس التاريخ المولع بالآثار في «حلم الجنوبى»، و«عبدالقادر» في «الناس في كفر عسكر».

وغيرها من أعمال أبدعها «السعدنى» على مدى مشواره- الذي بدأه على مسرح كلية الزراعة في أواخر الخمسينيات، مع رفيق دربه الفنان عادل إمام- وبشكل جعله أحد ملوك الدراما في العقود الأخيرة، بجانب أدواره السينمائية والمسرحية التي لا تنسى، ولنشعر أكثر بفراغ كبير لم يستطع نجم آخر أن يملأه، مقعد حجزه عمدة الفن العربى صلاح السعدنى بإبداعه وتميزه وأسلوبه السلس وأدائه التمثيلى القائم على السهل الممتنع.