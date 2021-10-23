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قيادة التحالف تنشر صورًا استطلاعية للزوارق المفخخة المدمرة شمال الحديدة

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أكدت أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق

قيادة التحالف تنشر صورًا استطلاعية للزوارق المفخخة المدمرة شمال الحديدة

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، صورًا استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها اليوم بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانة شمال مدينة الحديدة.

وأوضح "التحالف" أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف "التحالف"، أن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؛ حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه (91) زورقًا مفخخًا ومسيرًا عن بُعد، شكلت تهديدًا مباشرًا على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

قيادة التحالف تنشر صورًا استطلاعية للزوارق المفخخة المدمرة شمال الحديدة

قيادة التحالف تنشر صورًا استطلاعية للزوارق المفخخة المدمرة شمال الحديدة

قيادة التحالف تنشر صورًا استطلاعية للزوارق المفخخة المدمرة شمال الحديدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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