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.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه

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بالفيديو.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه .. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه
أفقدته الصدمةُ إبداءَ أي رد فعل تجاه المعتدي

بالفيديو.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (السبت)، مقطع يُظهر تلقي محافظ أذربيجان الشرقية في إيران زين العابدين رضوي خزام، صفعة من مواطن أثناء إلقاء "خزام" كلمة في حفل تنصيبه.

وأوضحت وكالة "فارس" أن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني، يعود لتلقي زوجة الرجل المعتدي، اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر؛ بسبب عدم وجود ممرضات؛ مما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ.

وأضافت أن المحافظ واصل كلمته؛ مبينًا أنه سامح المواطن الذي اعتدى عليه، وأنه لم يعد يتذكر ملامح وجهه.

ويبدو "خزام" في الفيديو وقد أفقدته الصدمة إبداء أي رد فعل حيال المعتدي، الذي كان ينوي إكمال اعتدائه لولا تدخل حرس المحافظ الذين أبعدوا المعتدي عن المنصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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