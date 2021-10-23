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"الصحة": ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا

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"الصحة": ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا "الصحة": ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا
لمقاومة المتحورات وحماية أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (43) حالة مؤكدة وتعافي (38) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (74) حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (548205) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (537246) حالة.. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2) حالتين؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8776) حالة.. رحمهم الله.

ودعت "الصحة" إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وحماية أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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