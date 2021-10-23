يستمر 4 أيام.. جامعة الملك فيصل تنظم أسبوع المهنة

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تحت شعار "نحو مستقبل مهني واعد"

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تنظم جامعة الملك فيصل غدًا، أسبوع المهنة تحت شعار "نحو مستقبل مهني واعد"، بحضور الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، ويستمر أربعة أيام.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن الفعالية، تتضمن معرضًا متنوعًا للشركات والمؤسسات، وسلسلة من اللقاءات الإثرائية، والبرامج التدريبية؛ مشيرًا إلى أن الهدف منها هو التعرف على مجالات التوظيف، وتقديم الإرشاد المهني للطلبة والخريجين والباحثين عن العمل، وإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات لتقديم عروضها، وتوعية الخريجين بما يسهم في تأهيلهم.. وحث الطلبةَ والخريجين على الاستفادة مما يقدم في هذه الفعالية من أنشطة وبرامج ولقاءات.