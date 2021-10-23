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الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم الإسرائيلية

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الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم الإسرائيلية الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم الإسرائيلية
قالت: قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية كمنظمات إرهابية يشكل عدوانًا صارخًا

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم الإسرائيلية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن المواقف الدولية المعلنة لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني، ولا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم، أن قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية؛ يشكل عدوانًا صارخًا على شعبنا ودولته وقوانينها.

وأشارت إلى أن هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، فإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الإسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير وفاعلية هذا القلق الذي تعرب عنه أيضًا العديد من الدول، في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مربع البيانات الشكلية والصورية إلى الفعل الحقيقي والخطوات الملزمة القادرة على كبح جماح الاحتلال؛ مشيرة إلى أن المواقف المعتادة والمجترة من حيث الفحوى والمفردات؛ لم تنجح في إنهاء معاناة أبناء شعبنا، أو وقف المشاريع الاستيطانية التي تتضاعف سرعتها يومًا بعد يوم، أو رفع يد الاحتلال ومتطرفيه عن المقدسات، أو وضع حد لاعتداءات المستوطنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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