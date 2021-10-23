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جامعة كفرالشيخ تستقبل لجنه تقييم واعتماد بنك الدم

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جامعة كفرالشيخ تستقبل لجنه تقييم واعتماد بنك الدم جامعة كفرالشيخ تستقبل لجنه تقييم واعتماد بنك الدم

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استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ لجنه تقييم واعتماد بنك الدم بمستشفى كفر الشيخ الجامعي والموفدة من اللجنه العليا لبنوك الدم بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور ريم جان فريد أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكليه طب القصر العيني جامعه القاهرة.

زار وفد اللجنة مستشفى الجامعة والتقى الدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب، و الدكتور حاتم الجوهرى المدير التنفيذى للمستشفى الجامعى، وأعضاء هيئة التدريس.

يأتي ذلك في فى اطار سعى جامعة كفرالشيخ لإعتماد بنك الدم بالمستشفى التعليمى بالجامعة.

المصرى اليوم

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