أخبار عاجلة

3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان -
"الزكاة": سيضاف حقل لتوريدات الجهة الحكومية الخاضعة للنسبة الأساسية -
وزير الخارجية يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية أوجه التعاون المشترك -
الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من بيروت وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان -
«تعليم النواب» تناقش إنشاء مدارس جديدة لمواجهة الكثافات المرتفعة -
وزيرا التموين والتعاون الدولي يتفقدان مركز المناخ التمويني ببورسعيد -
رئيس بنها يتفقد المستشفى الجامعي للإطمئنان على الخدمة الصحية (صور) -
أحكام بالسجن لـ5 متهمين نقبوا عن الأثار أسفل مقر «القوى العاملة» بالإسكندرية -
الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على برايتون بثنائية ومحمد صلاح يصنع -
وزير الدفاع اللبناني: نعوّل على استمرار "يونيفيل" بمهامها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

إنبي يصدر بيانًا بشأن مباراته أمام

Print
إنبي يصدر بيانًا بشأن مباراته أمام الزمالك إنبي يصدر بيانًا بشأن مباراته أمام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة مصطفى الأمير عدم ممانعته تبديل إقامة اللقاء الأول مع على ملعب بتروسبورت.

وأوضح مجلس إدارة إنبي أن القرار جاء حرصا على العلاقات الطيبة بين جميع الأندية.

وتقام مباراة الزمالك أمام إنبي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري.

واعتذر نادي بيراميدز عن عدم استضافة ملعبه ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، مباراة نادي الزمالك أمام نظيره إنبي والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب.

وأكد نادي بيراميدز أنه يستقبل جميع الأندية والمنتخبات بكل رحابة وسعادة وفخر في ظل علاقاته المتميزة بجميع عناصر المنظومة الكروية المصرية، ويوافق على استضافة ملعبه للمباريات المطلوبة طالما كان متاحا، وهو ما حدث العام الماضي من استضافة مباريات لنادي الزمالك مع نهاية الموسم الكروي، وكذلك لمنتخب الأول، ولقاءات بالبطولة العربية للشباب، ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.

أشار النادي إلى أنه بالاتفاق مع الشركة القائمة بأعمال صيانة أرضية الملعب والتي تجرى بشكل دوري عقب نهاية كل موسم، تقرر فتح الملعب فقط بشكل استثنائي لخوض فريق بيراميدز مبارياته الثلاثة أمام عزام التنزاني بالكونفدرالية والمقاصة والاتحاد السكندري في الدوري مع استمرار أعمال الصيانة الشاملة للأرضية مع تكثيفها خلال فترة التوقف الدولي المقبلة ليكون الملعب جاهزا بشكل كامل وبأبهى صورة ممكنة عقب توقف نوفمبر.

وأبدى بيراميدز دعمه الكامل لرابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، في كل ما تتخذه من خطوات للقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم موسم يليق بالكرة المصرية وبالدوري الأهم والأعرق في المنطقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال مصر والسودان

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال مصر والسودان

محافظ الأقصر يعرض تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مؤتمر «يوم المدن العالمي»

محافظ الأقصر يعرض تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مؤتمر «يوم المدن العالمي»

جولة فى أكبر مزارع الرمان فى مصر مركز البداري أكبر مراكز تصدير الرمان للعراق وسوريا وأوكرانيا وروسيا

جولة فى أكبر مزارع الرمان فى مصر مركز البداري أكبر مراكز تصدير الرمان للعراق وسوريا وأوكرانيا وروسيا

وزير إماراتي: الجناح المصري بـ«إكسبو دبي» يرسخ صورتها كموطن للفرص والازدهار

وزير إماراتي: الجناح المصري بـ«إكسبو دبي» يرسخ صورتها كموطن للفرص والازدهار