إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالحامول

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بـ توك توك ودراجة نارية بطريق أبوسكين 7 العنابر بالحامول، وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بـ توك توك ودراجة نارية بطريق أبوسكين 7 العنابر بالحامول، فانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من خالد محمد خليل، 42 سنة، من الحامول، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومجاهد محمد رجب، 80 سنه، من ابو سكين، بكسر بالقدمين وفقدان للوعي، وغريب سلامه غريب، 30 سنه، من أبوسكين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وزهرة صقر السيد، 30 سنه، من أبوسكين، بتوقف بعضله القلب ويتم عمل إنعاش قلب رئوي للحالة.