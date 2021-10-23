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بسباعية نظيفة.. تشيلسي يكتسح نوريتش ويواصل تصدر الـ«بريميرليج»

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بسباعية نظيفة.. تشيلسي يكتسح نوريتش ويواصل تصدر الـ«بريميرليج» بسباعية نظيفة.. تشيلسي يكتسح نوريتش ويواصل تصدر الـ«بريميرليج»

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أكتسح فريق تشيلسي ضيفه نورتيش سيتي بنتيجة 7-0 خلال المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب ستامفور بريدج، في إطار الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

و تقدم تشيلسي على نوريتش سيتي 3-0 في الشوط الأول من المباراة، أحرز الأهداف ماسون ماونت ق 8، كالوم هودسون ق 18، رييس جيمس ق 42.

وفي الشوط الثاني أضاف 4 أهداف أخرى عن طريق، تشايلويل ق 57ـ ماكس أرون في مرماه ق 62، وماونت ق 85 من ركلة جزاء، و90.

وبتلك النتيجة يحتل تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يقبع نوريتش سيتي في المركز 20 الأخير برصيد نقطتين.

المصرى اليوم

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