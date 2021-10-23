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بحضور أسر 17 شهيد.. هاني شاكر وريهام عبدالغفور في حفل أعياد أكتوبر بـ«قايتباى» (صور)

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بحضور أسر 17 شهيد.. هاني شاكر وريهام عبدالغفور في حفل أعياد أكتوبر بـ«قايتباى» (صور) بحضور أسر 17 شهيد.. هاني شاكر وريهام عبدالغفور في حفل أعياد أكتوبر بـ«قايتباى» (صور)

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في حفل غنائي بساحة قلعة السلطان قايتباى في منطقة الجمرك بالاسكندرية، أحيا الفنان هانى شاكر والفنانة ريهام عبدالغفور الحفل الذي أقيم بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة مساء أمس، من خلال تقديم مجموعة من اروع الاغانى لهما وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحضر الحفل أسر 17 شهيدا، فضلا عن 9 أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ،وسط تفاعل من الحضور مع اغانى هانى شاكر وريهام عبدالغفور.

ونظم الحفل وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للبرامج القوميه، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندريه، برئاسة وحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، بمناسبة احتفالات ذكرى نصر اكتوبر.

كما شارك في الفعاليات فرق الفن التعبيرى مراكز شباب (الحريه والشلالات وسموحة)، كما تم تكريم ١٨ من أسر شهداء الواجب الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن.

حضر الاحتفاليه، أشرف البجيرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابيه، نائباً عن وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مرفت سيد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، و9 من نواب الإسكندرية بمجلسي الشيوخ والنواب.

بحضور أسر 17 شهيداً .. هانى شاكر وريهام عبدالغفور يشديان بأغانيهما في حفل أعياد أكتوبر بـ"قايتباى" (صور)
بحضور أسر 17 شهيداً .. هانى شاكر وريهام عبدالغفور يشديان بأغانيهما في حفل أعياد أكتوبر بـ"قايتباى" (صور)
بحضور أسر 17 شهيداً .. هانى شاكر وريهام عبدالغفور يشديان بأغانيهما في حفل أعياد أكتوبر بـ"قايتباى" (صور)
بحضور أسر 17 شهيداً .. هانى شاكر وريهام عبدالغفور يشديان بأغانيهما في حفل أعياد أكتوبر بـ"قايتباى" (صور)
بحضور أسر 17 شهيداً .. هانى شاكر وريهام عبدالغفور يشديان بأغانيهما في حفل أعياد أكتوبر بـ"قايتباى" (صور)
بحضور أسر 17 شهيداً .. هانى شاكر وريهام عبدالغفور يشديان بأغانيهما في حفل أعياد أكتوبر بـ"قايتباى" (صور)
بحضور أسر 17 شهيداً .. هانى شاكر وريهام عبدالغفور يشديان بأغانيهما في حفل أعياد أكتوبر بـ"قايتباى" (صور)

المصرى اليوم

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