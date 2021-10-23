ضبط 125 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط فريق الرقابة التموينية في المنيا بالتنسيق مع مباحث التموين 125 مخالفة تموينية متنوعة بينها 116 مخالفة مخابز، و9 مخالفات تموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا : «ضمت المخالفات 116 مخالفة تموينية عبارة عن 32 مخالفة خبز ناقص الوزن، و23 خبزا غير مطابق، و19 عدم نظافة أدوات عجن، و20 مخالفة عدم إعطاء بون صرف، و22 مخالفة عدم وجود لوحة إعلان، وفي مجال الأسواق 4 محاضر سلع منتهية الصلاحية و3 محاضر عدم إعلان أسعار، و2 محضر سلع بدون فواتير، وضبط سيارة محملة بـ 410 كراتين زيت تمويني مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.