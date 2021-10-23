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وزير النقل يكشف الموقف التنفيذي لمحطة حاويات السخنة الجديدة

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وزير النقل يكشف الموقف التنفيذي لمحطة حاويات السخنة الجديدة وزير النقل يكشف الموقف التنفيذي لمحطة حاويات السخنة الجديدة

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كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذي لمشروع لإنشاء عدد 4 أحواض لمحطة ميناء السخنة الجديدة، إذ بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 75% كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 15% والأرصفة 8% وحاجز الأمواج 75% والطرق الداخلية 8%.

وأكد الوزير خلال جولته التفقدية على ضرورة أن تتم كل الأعمال، وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل في كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج...) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة.

وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا. حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب كما سيقدم الميناء كافة خدمات السفن على الأرصفة ومحطات الميناء الجديدة.

المصرى اليوم

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