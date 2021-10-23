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محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة يتفقدان مستشفي ثابت للأمراض الباطنة

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محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة يتفقدان مستشفي ثابت للأمراض الباطنة محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة يتفقدان مستشفي ثابت للأمراض الباطنة

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أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح، عميد كلية الطب قصر العينى جولة تفقدية بمستشفى ثابت ثابت الجامعي للأمراض الباطنة والمتوطنة، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير المستشفيات الجامعية، والوقوف على الوضع الحالي للمستشفى، واستكمال تطويره.

وأكد راشد أن المستشفى يعد إضافة قوية للصروح الطبية بالمحافظة، لما تتمتع به من مقومات وتقنيات حديثة تجعلها تقدم خدمات طبية متميزة يستفيد منها مواطنو محافظة الجيزة، مشيراً إلى أن القطاع الطبى بالمحافظة يلقى دعما كبيرا من قبل كافة أجهزة الدولة خاصة، مع تزايد تنفيذ المشروعات المختلفة، وتخطي التعداد السكاني للمحافظة الــ١٠ ملايين مواطن، بالإضافة إلى المواطنين الوافدين إليها من المحافظات الأخرى، الأمرالذي يستدعى توفير الخدمات الصحية ودعمها على أكمل وجه.

وتفقد راشد ورئيس جامعة القاهرة مراحل العمل النهائية للمرحلة الأولى بالمستشفى والتي من المقررالانتهاء منها نهاية العام الحالي، حيث أشاد بدور جامعة القاهرة في دعم الخدمات الطبية والرؤى العلمية لمحافظة الجيزة، مشدداً على استمرار التعاون المثمر خلال المرحلة القادمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن مستشفى ثابت ثابت ينقسم إلى 4 مبانٍ بقدرة استيعابية نحو 300 سرير موزعة ما بين الداخلي والرعاية المركزة والطوارئ، ويضم المستشفى مبنى للأبحاث العلمية فريدًا من نوعه على ثلث مساحة الأرض، كما يشمل مركزًا بحثيًا متقدمًا في الأمراض المعدية.

وأضاف أن جامعة القاهرة تشرف على إقامة ثلاثة صروح طبية على أرض محافظة الجيزة وهى مستشفى ثابت ثابت والمعهد القومى للأورام الجديد ٥٠٠ ٥٠٠ بالإضافة إلى أكبر مجمع طبى للأمراض في الشرق الأوسط بمقر الجامعة الدولية والجارى العمل عليه حالياً.

المصرى اليوم

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