أفضل 5 حراس في تاريخ الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

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أول ما يتبادر إلى أذهاننا عندما نذكر اسم الكلاسيكو هو كوكبة النجوم التي تكون حاضرة في اللقاء، سواء في الوقت الحالي، أو على مدار التاريخ، فهي قد تكون أكثر مواجهة احتوت على أساطير ونجوم كبار منذ تأسيس كرة القدم.

وقيمة اللاعبين الكبار في ريال مدريد وبرشلونة غالباً ما تظهر في مواجهات الكلاسيكو بينهما، ولنا بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أكبر مثال عندما كان يتواجد الثنائي مع كلاً من البلوجرانا واللوس بلانكوس، فهما قد أضافا نكهة خاصة لهذه المباراة بفضل أهدافهما الغزيرة وقدرتهما الكبيرة على الحسم، وهناك العديد من اللحظات التي خلدت في التاريخ لكليهما.

ويتعامل الكثيرون مع هذه المباراة على أنها بطولة خاصة بحد ذاتها، وتركز وسائل الإعلام ومواقع الإحصائيات على تدوين الأرقام بشكل مستمر بخصوص الكلاسيكو، ومن أبرز المعلومات التي يمكننا استعراضها، قائمة أفضل 5 حراس مرمى في تاريخ الكلاسيكو:-

5- فيكتور فالديس (برشلونة)

بدأ قائمتنا في المركز الخامس، سلف مارك أندريه تير ستيجن ، فيكتور فالديس. بعد أن تم دفعه إلى الفريق الأول بسبب مشاكل حراسة مرمى برشلونة المستمرة، اتخذ خريج لاماسيا سريعًا مركز إيقاف التسديد الخاص به. كان فالديس مثيرًا للإعجاب بشكل خاص تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث أصبح عضوًا أساسيًا في فريق برشلونة الكتالوني.

اعتاد الإسباني دائمًا حفظ أفضل عروضه في أكبر المناسبات، بما في ذلك الكلاسيكو. وشارك في 28 مواجهة ضد ريال مدريد وخرج منتصرا في 14 مناسبة.

على الرغم من ارتكاب أخطاء غريبة في مناسبات عديدة، فقد اشتهر بتألقه خلال حقبة الفريق الكاتلوني التاريخية مع جوارديولا. خلال فترة 13 عامًا التي قضاها مع برشلونة، تمكن فالديز من خوض 536 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه 239 مباراة في تلك المباريات. أحد أعظم اللاعبين الذين شاركوا في الكلاسيكو بالفعل.

4- ريكاردو زامورا (ريال مدريد)

الملقب بـ "إل ديفينو"، نظرًا لمهاراته "الخارقة" في حراسة المرمى، يعد زامورا شخصية مهمة في تاريخ ريال مدريد. بعد أن أمضى بعض الوقت مع العملاقين الكتالونيين إسبانيول وبرشلونة، غير زامورا ولاءاته في عام 1930، وانضم إلى فريق لوس بلانكوس.

لعب حارس المرمى المولود في برشلونة دورًا رئيسيًا في ترسيخ تفوق ريال مدريد في وقت مُبكر، حيث قادهم إلى أول لقبين في الدوري الإسباني بين 1931-1933. كما قدم زامورا أداءً جيدًا في الكلاسيكوس، حيث فاز في 5 من أصل 10 مباريات خاضها.

بعد أن فاز بأربعة ألقاب خلال فترة عمله مع ريال مدريد، غادر زامورا إسبانيا في عام 1936 لينضم إلى نيس، حيث لعب أخيرًا مباراته الأخيرة على الإطلاق. في وقت ما بعد اعتزاله الكأس، تم تسمية الكأس الممنوحة لحارس المرمى الذي استقبل أقل عدد من الأهداف في الليجا باسمه، مما يؤكد مكانته الأسطورية.

3- خوانيتو ألونسو (ريال مدريد)

لاعب أساسي في ريال مدريد لمدة 14 موسمًا، خوانيتو ألونسو يدخل في قائمة أعظم حراس مرمى الكلاسيكو. في حين أن سجله ضد برشلونة قد يبدو محبطًا بعض الشيء، فقد حافظ على نظافة شباكه ثلاث مرات فقط في 15 من الكلاسيكو، إلا أن ألونسو لديه سجل إجمالي أفضل بكثير مع ثمانية انتصارات.

في حين أن انتصارات كيلور نافاس الثلاثة المتتالية في دوري أبطال أوروبا هي بالفعل إنجاز نادر لحارس مرمى، إلا أنه يتضاءل مقارنةً بسجل ألونسو مع ريال مدريد. كان الإسباني الثابت عضوًا أساسيًا في فريق لوس بلانكوس الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية في الكأس الأوروبية بين 1955-1960.

بعد أن مثل ريال مدريد في 297 مباراة رسمية، كانت مشكلة رئة غامضة وكسر في الترقوة أنهت مسيرته في العاصمة الإسبانية، وتوفى الحارس الأسطوري في 1994، عن عمر يناهز 66 عامًا.

2- أندوني زوبيزاريتا (برشلونة)

يعتبر على نطاق واسع أعظم حارس مرمى لبرشلونة على الاطلاق، كان أندوني زوبيزاريتا قائدًا حازمًا على أرض الملعب. كان زوبيزاريتا الحارس الإسباني الأكثر مشاركة لفترة وجيزة، حيث شارك في 126 مباراة مع منتخب بلاده.

حقيقة أنه لا يزال صاحب الظهور القياسي في الدوري الإسباني مع 622 مباراة، بعد 23 عامًا من اعتزاله، دليل على تألقه الكبير، كان حارس برشلونة بطلاً أيضًا لفريقه في الكلاسيكو، حيث تلقى 31 هدفًا في 25 مواجهة مع ريال مدريد.

جاء زوبيزاريتا في المقدمة في 10 من الحالات المذكورة أعلاه، وخسر تسعة مباريات أمام ريال مدريد. واعتزل في عامه الـ 37، ولعب مباراته الأخيرة أمام فالنسيا.

1- إيكر كاسياس (ريال مدريد)

كان الخيار الأول بلا منازع في ريال مدريد وكذلك في هذه القائمة، كان إيكر كاسياس أسطورة مطلقة خلال أيام تألقه. كان خادم لوس بلانكوس المخلص بمثابة كابوس لمهاجمي الفرق المُنافسة، حيث رفض التراجع في وقت الأزمة. قدم عرضًا مشابهًا في الكلاسيكوس ضد غريمه برشلونة.

خلال فترة 16 عامًا مع ريال مدريد، واجه كاسياس البلوجرانا 37 مرة. بينما انتهى به المطاف في الجانب الخاسر في 15 مباراة، كان لكاسياس دورًا أساسيًا في 12 انتصارًا و10 تعادلات أمام البرسا.

لا يزال "سان إيكر"، كما يخاطبه معجبيه باعتزاز، شخصية تحظى باحترام كبير. على الرغم من العداء الدائم، لا يزال كلا جماهير الكلاسيكو معجبين بحارس المرمى الأسطوري بسبب مساهمته التي لا تقدر بثمن في كرة القدم الإسبانية. لاعب كرة قدم لامع وشخص متواضع، لا شك أن كاسياس هو أفضل حارس في تاريخ ريال مدريد.