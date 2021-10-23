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‏"البخيتي": توكل كرمان كانت تدفع المتظاهرين لـ"القتل" في مظاهرات 2011

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‏"البخيتي": توكل كرمان كانت تدفع المتظاهرين لـ"القتل" في مظاهرات 2011 ‏"البخيتي": توكل كرمان كانت تدفع المتظاهرين لـ"القتل" في مظاهرات 2011
.. تفاصيل شهادة خطيرة أدلى بها المتحدث السابق باسم الحوثيين

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أدلى علي البخيتي المتحدث السابق باسم مليشيا الحوثيين لبرنامج ‫#السطر_الأوسط الذي يُبث الليلة 8 مساء على قناة ‏MBC، بشهادة خطيرة أثناء حديثه عن مشاركته في مظاهرات 2011؛ اتهم "البخيتي" خلالها ‫#توكل_كرمان" (أفعى الإخوان) التي تقتات من الموت والدمار؛ بأنها كانت تدفع المتظاهرين لـ"القتل" في مسيرات موجهة قبل أي اجتماع لمجلس الأمن؛ وذلك لاستغلال قتلهم في الأحداث.

‏وكشف علي البخيتي كيف كانت تستخدم الأرواح البريئة لخدمة مقاصد وأغراض سياسية؛ من خلال قيادة "كرمان" للمسيرات والمظاهرات؛ بهدف حصول اشتباكات وسقوط ضحايا لإحراج نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح؛ مؤكدًا أن شهادته التي يتحملها هي للتاريخ.

وقال: "المظاهرات التي كانت تنطلق من الساحات لم تكن بريئة؛ حيث كان يخطط لها قبل اجتماع مجلس الأمن بيوم أو يومين، بالإعلان عنها من قِبَل قيادة المنصة وتوكل كرمان، ويتم إطلاق مسيرات وتحديد اتجاهها وموعدها.

وأضاف: "كرمان" كانت تقود مع مجموعة من الشباب المسيرات والمظاهرات، إلى أن تبدأ الاشتباكات والالتحام بينهم وبين عناصر أمن النظام السابق، فحينها تنسحب الأفعى "كرمان" وفرقتها بعد الانتهاء من تصوير المظاهرة لتترك الشباب والمتظاهرين يواجهون القتل.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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