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رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لـ"سبق": أرحب ببيان ولي العهد بشأن " الخضراء"

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رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لـ"سبق": أرحب ببيان ولي العهد بشأن "السعودية الخضراء" رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لـ"سبق": أرحب ببيان ولي العهد بشأن " الخضراء"
قال إنها مؤشر واضح على تقدم المملكة ومستقبلها

رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لـ

رحّب الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 "كوب 26"، ألوك شارما، ببيان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن إطلاق مبادرة الخضراء.

وقال "شارما" لـ"سبق": "أرحب بالإعلان التاريخي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، بأن المملكة العربية السعودية ستصل إلى صافٍ صفري لانبعاثات غازات الكربون بحلول عام 2060. وأشكر صديقي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على عمله في مبادرة السعودية الخضراء، إنها مؤشر واضح على تقدم المملكة ومستقبلها، وكلاهما كان واضحًا خلال زيارتي للرياض في يوليو لمناقشة الطموح قبل قمة المناخ COP26".

وأضاف: يُظهر إعلان اليوم إدراك المملكة للفرص الاقتصادية للنمو المرتفع، والقطاعات الخضراء للعمالة المرتفعة، وهي ملتزمة بلعب دور في حل مشكلة تغير المناخ، آمل أن يحفز هذا الالتزام الطموح من الآخرين قبل قمة المناخ COP26، وإنني أتطلع إلى رؤية مزيد من التحديد الكمي للمساهمات المحددة وطنيًّا المعدلة للمملكة، والذي تم الإعلان عنه اليوم أيضًا، والعمل مع السعودية كذلك في مؤتمر الأطراف لتأمين نتيجة تُبقي 1.5 درجة مئوية في متناول يد العالم للسيطرة على الحرارة العالية والتغير المناخي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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