غداً.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الإتحاد فى افتتاح الدورى

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يدخل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى معسكراً مغلقاً غداً الأحد استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الخامسة والنصف مساء الاثنين المقبل على استاد الإسكندرية.

ورفض المدير الفنى فكرة خوض معسكر مبكر قبل المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر حفاظاً على عدم وضع اللاعبين مبكرا تحت الضغوط خاصة أن الاتحاد السكندرى يمتلك لاعبين على مستوى عال.

وواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى، واشتمل المران على عدة فقرات بدنية وتكتيكية، وسيخوض اللاعبون تقسيمة بطول الملعب في نهاية المران، قبل أن يلقي سامى محاضرة فنية على اللاعبين في أرض الملعب.

ويواصل أحمد سامى عقد جلسات خاصة مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال التدريبات الأخيرة كما عمل على تحفيز لاعبيه ورفع معدل اللياقة الذهنية والفنية، ويكثف أحمد سامى من محاضراته النظرية مع نجوم سموحة لتحفيزهم خصوصا أن الفريق تم بناؤه في الميركاتو الصيفى بضم 14 لاعبا.

ووضع المدير الفني لسموحة برنامجًا تدريبيًّا قويًّا؛ من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، وتجهيزهم قبل انطلاق ماراثون الدورى العام، حيث يسعى أحمد سامى، المدير الفني لفريق للموج الأزرق، لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد مثلما فعل في العام الماضى وحصد المركز الرابع للمسابقة.

هذا وسيعلن أحمد سامى غداً عقب انتهاء التدريب المسائى قائمة اللاعبين الذين سيدخلون معسكر مباراة الاتحاد في افتتاحية الدورى الجديد.