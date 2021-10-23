قيادي بـ«مجلس نظارات البجا» بشرق السودان: كل الخيارات متاحة ما لم يحدث توافق

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قال محمد طاهر ترك عضو الهيئة القيادية العليا لمجلس نظارات البجا لـ«المصري اليوم»: نحن نتطلع لحلول سلمية تفضي إلى تجنب السودان مخاطر الحروب والانزلاق في أزمات جديدة، معربا عن اسفه من بطء إجراءات الحكومة المركزية في الخرطوم للوصول إلى حلول لمشكلة شرق السودان.

وشدد القيادي بمجلس نظارات البجا على أن طلباتهم واضحة، مشيرا إلى أن القضية الأساسية تتمثل في التوقيع على اتفاق سلام مسار شرق السودان بجوبا، وقال «هذا الاتفاق لا يعبر عنا ومن وقعوا عليه لا يمثلونا .

وأوضح محمد طاهر ترك أن قضية شرق السودان قضية تنموية كبيرة ويواجه شرق السودان منذ الاستقلال التهميش في التنمية والمشاركة في السلطة .

وردا على سؤال حول ما إذا كانت اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء السوداني برئاسة وزير الري لحل الأزمة في شرق السودان باشرت عملها، قال محمد طاهر ترك «إن هذه اللجنة تم تكوينها الاسبوع الماضي وحتي الآن لم تباشر عملها ولم نجلس معها .

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأزمة السياسية التي يشهدها السودان حاليا تعرقل المفاوضات لحل أزمة شرق السودان، قال عضو الهيئة القيادية العليا لمجلس نظارات البجا «نحن نتطلع لحدوث توافق سياسي في الخرطوم، معتبرا أن هذا الأمر سينعكس إيجابا في شرق السودان من منطلق أنه حال التوصل لاتفاق لحل أزمة شرق السودان سيحظي هذا الاتفاق بالتوافق من كل مكونات الحكم في السودان .

وفي رده على التصريحات المنسوبة للمستشار القانوني لمجلس نظارات البجا بأنه حال عدم الاستجابة لمطالبهم لن يترددوا في اعلان الانفصال، قال محمد طاهر ترك «إذا لم يحدث توافق أو تنفيذ لمطالبنا من الطبيعي أن يحدث تطور في المشهد حسب مقتضيات المرحلة، مضيفا» كل الخيارات متاحة ومطروحة «.

وتابع «إذا تمت معالجة جذور الأزمة عبر اللجنة الوزارية فهذا أمر جيد، ونحن حريصون عليه ونسعي للوصول لحل سياسي للازمة في شرق السودان تلبي مطالبنا.

وفي رده على سؤال عن حدوث أزمة اقتصادية يعاني منها الشعب السوداني بسبب حصار الموانئ والطرق في شرق السودان، قال محمد طاهر ترك «هذه الإجراءات التي لجأنا لها هي الخيار الوحيد بالنسبة لنا، مشيرا إلى أن كثير من السلع مستثناه من هذا الحصار مثل البضائع الضرورية مثل الغذاء والدواء .

واضاف «إذا كانت هناك أمور ضرورية أخرى نقبل التفاوض والنقاش حولها .

وشدد على أنهم لا يسعون إلى خلق أزمة يعاني منها الشعب السوداني، وقال «لكن نحن لدينا قضية ومطالب نناشد الشعب السوداني أن يقف معنا في الوصول إلى حلول لها .