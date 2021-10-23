مخرج «كباتن الزعتري» يقرر عرضه تجارياً بعد حصوله على النجمة الذهبية من «الجونة»

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واصل الفيلم المصري «كباتن الزعتري» حصده للجوائز حيث فاز بجائزة النجمة الذهبية كأفضل فيلم وثائقي عربي في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى.

واهدى المخرج والمنتج على العربي الجائزة للاجئيين في العالم كله ولبطليه فيلمه الذين منحوه وقتهم ولداعميه معنويا وفنيا.

كان الفيلم قد حصل منذ عدة أيام على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم عالمى وثائقى طويل من مهرجان هوت سبرينجز للأفلام الوثائقية وهو واحد من المهرجانات المؤهلة لترشيحات الأوسكار.

وسيتم عرضه تجاريا قريبا في دور العرض المصرية والعربية.

الفيلم أخرجه على العربي بعد رحلة دامت 6 سنوات كاملة في صناعة العمل تنقل فيها العربي بين القاهرة وبين ايام تصويره في مخيم الزعتري بالاردن مع شابين صغيرين هربا من المذابح المتتاللية بدرعا في عام 2013 ويحملان بين جنباتهما الرغبة في إحتراف كرة القدم.

فيلم كباتن الزعترى - صورة أرشيفية

الفيلم الذي شهد العديد من المشاركات الدولية والاشادات العالمية بداية منن عرضه العالمي الأول بمهرجان صاندانس.

ويتناول الفيلم قصة حقيقية لمحمود داغر (23 عاما وبطل الفيلم الاخر فوزي رضوان قطاميش وحلمهما باللعب للمنتخب السوري لكرة القدم والاحتراف الفيلم قدمهما كبطلين طبيعيين لهما انكسارات ونجاحات واخفاقات واحلام لكنهما يسعيان بكل قوة للنجاح انه فيلم مشوق وملئ بكل عوامل الجذب رغم كوهه فيلما وثائقيا لكنه يستطيع منافسة الافلام الروائى عرضه التجاري لما يحتويه من معاني واحداث مشوقة وايقاع متدفق وسريع لا يمكن ان تشعر معه ولو للحظة واحدة بالملل.

انه عبارة عن وثيقة واقعية لأحلام وأمال وتطلعات اللاجئين

ويُعد مخيم الزعتري أكبر مخيم للاجئين السوريين في المملكة ويقع في محافظة المفرق (70 كلم شمال عمان) بالقرب من الحدود السورية ويؤوي نحو 80 ألف لاجئ.

ويستقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1،3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.

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